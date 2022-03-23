İran uranyumu dönüştürerek kanser teşhisinde kullanılan radyoaktif ilaç ürettiğini duyurdu - Son Dakika
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İran uranyumu dönüştürerek kanser teşhisinde kullanılan radyoaktif ilaç ürettiğini duyurdu

23.03.2022 12:44
İran uranyumu dönüştürerek kanser teşhisinde kullanılan radyoaktif ilaç ürettiğini duyurdu

İran, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını dönüştürerek, kanser hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için kullanılan radyofarmasötikler ürettiğini açıkladı.

İran, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını dönüştürerek, kanser hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için kullanılan radyofarmasötikler ürettiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nükleer teknolojinin çeşitli boyutları olduğuna dikkati çeken İslami, "Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli ve nükleer bilimlerden faydalanarak kanser ve benzeri hastalıkları en az komplikasyon ve azami etkiyle tedavi edebilecek koşulları oluşturmalıyız. Bu doğrultuda kanser tedavisine yönelik tamamen yerli radyofarmasötikler üretilmiş ve laboratuvar testleri tamamlanmıştır." dedi.

İslami, üretilen radyoaktif ilaçlar için Sağlık Bakanlığından izin alınacağını ve daha sonra klinik aşamasına girileceğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 17 Mart'ta üye ülkelere gönderdiği raporda, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu tıbbi amaçlar için kullanılan bir izotop üretimi için dönüştürmeye başladığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in 18 Mart'ta ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde de rapor doğrulanmış ve yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının "geri dönüştürülemeyecek ve ülke dışına taşınamayacak şekilde" molibden (radyofarmasötikler için gerekli hammadde) üretimi için yeniden işlendiği belirtilmişti.

Nükleer anlaşma kapsamında İran'ın 300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ülke dışına çıkarması gerekiyor. Tahran'ın söz konusu adımı, uranyumun ülke dışına çıkarılmasını engellese de uzmanlar, geri dönüştürülemeyecek şekilde tıbbi amaçlar için işlenen yüksek düzeydeki uranyumun nükleer silah üretimi için kullanılmasının da mümkün olmayacağını ifade ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Nükleer, Kanser, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran uranyumu dönüştürerek kanser teşhisinde kullanılan radyoaktif ilaç ürettiğini duyurdu - Son Dakika


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