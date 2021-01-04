İran, uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başladı - Son Dakika

İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, Fordo nükleer tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin başlatıldığını duyurdu.

İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, İran'ın Fordo Nükleer Tesisinde bu sabah itibariyle uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin başlatıldığını açıkladı. Rebii, İran meclisinin uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine ilişkin aldığı kararı hükumetin uygulayacağını belirterek, "Bir kaç dakika önce Fordo Nükleer Tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başlatıldı" dedi.

Hükümetin, meclisin aldığı kararı eleştirmesine rağmen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Meclisin aldığı karara uyacağını belirten Rebii, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminden bir kaç saat içerisinde ilk sonuçların alınacağını sözlerine ekledi. Rebii, Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunun uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi ile alakalı bilgilendirildiğini söyledi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran Meclisi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı ve nükleer faaliyetleri hızlandırmayı konu edinen yasa tasarısını kabul etmişti. Söz konusu yasa tasarısı uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeyi de kapsıyor. - TAHRAN