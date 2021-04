İran: Ürdün'deki her türlü istikrarsızlığa karşıyız - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin bölgedeki her türlü istikrarsızlık ve gerilime karşı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre Hatibzade, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere işaret eden ve Ürdün'de barış ve istikrarın önemini vurgulayan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Ürdün'deki her türlü iç istikrarsızlığa ve dış müdahaleye karşı çıkmakta ve ülkelerin tüm iç işlerinin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır."

Hatibzade, Batı Asya bölge ülkeleri içinde meydana gelen her türlü gerginlik ve istikrarsızlığın İsrail'in işine yaradığını vurgulayarak, İslam ülkelerinde ortaya çıkan her fitne ve isyanda Tel Aviv yönetiminin parmağı olduğunu öne sürdü.

Ürdün'de üst düzey isimler gözaltında

Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.