Son Dakika Haberleri: İran ürettiği İnsansız Hava Aracı "Keyan"ı tanıttı
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İran ürettiği İnsansız Hava Aracı "Keyan"ı tanıttı

1 saat önce

İran'ın ürettiği ve askeri amaçlı kullanılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) "Keyan" tanıtıldı.

İran ürettiği İnsansız Hava Aracı

İran'ın ürettiği ve askeri amaçlı kullanılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) "Keyan" tanıtıldı.

İran ordusu, başkent Tahran'da İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in katılımıyla gerçekleşen törende, askeri amaçlı "Keyan" adı verilen İHA'yı sergiledi.

Sabahiferd, burada yaptığı konuşmasında, "Keyan gözetleme, keşif ve nokta atışlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Üretilen İHA, ülke sınırlarından çok uzak hedefleri de vurabilecek ve uzun süre havada kalabilecek." ifadelerini kullandı.

İnsansız Hava Aracı, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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