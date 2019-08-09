İran uyardı: Körfez'de İsrail'in dahil olduğu bir deniz koalisyonu bizim için açık tehdittir
37 dakika önce
Tahran, Körfez’de İsrail’in dahil olacağı herhangi bir deniz koalisyonunun İran’ın milli güvenliği için açık bir tehdit olacağı uyarısında bulundu. Tahran böyle bir durumda İran’ın bu tehdidi bertaraf etme hakkının olduğunu da bildirdi.
Tahran
, Körfez
'de İsrail
'in dahil olacağı herhangi bir deniz koalisyonunun İran
'ın milli güvenliği için açık bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu. Tahran böyle bir durumda İran'ın bu tehdidi bertaraf etme hakkının olduğunu da bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı
'nın websitesine göre Bakanlık Sözcüsü Abbas Mousavi Körfez'de İsrail'in dahil olacağı bir deniz güvenlik koalisyonuna sert tepki gösterdi. Sözcü Mousavi bunun İran için açık bir tehdit olacağını ve ülkesinin bu tehdidi önlemek için hakkının olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29
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