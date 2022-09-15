İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı

15.09.2022 10:36
İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı

ERZURUM'da polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden 683 kapsül halinde uyuşturucu çıktı.

ERZURUM'da polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden 683 kapsül halinde uyuşturucu çıktı.

Erzurum- Erzincan kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül'de İran plakalı bir otobüsü durdurdu. Yolculardan Mehdi B., Milad F. ve Siraus G.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, onları röntgen çekimi için hastaneye götürdü. Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrası şüphelilerin uyuşturucuları kapsül haline getirerek yuttukları belirlendi. Yapılan çalışmayla şüphelilerin midesindeki toplam 210 kapsül içindeki 3 kilo 192 gram Afyon sakızı ve 62 kapsül halinde 709 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 14 Eylül günü tutuklandı.

İLAÇLARDAN ŞÜPHELENDİLER

Narkotik polisi, 12 Eylül'de de aynı uygulama noktasında yaptıkları aramada İran uyruklu Mesoud T. ile Soleman O.'nun çantalarında tokluk hissi veren ve mide bağırsak temizleyici ilaç bulunmasından şüphelendi. Hastanede röntgen filmleri çekilen şahısların 411 kapsül halinde yuttukları 2 kilo 953 gram afyon sakızı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Narkotik, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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