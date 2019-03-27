Son Dakika Haberleri: İran Uyruklu Ailenin Otomobili Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

İran Uyruklu Ailenin Otomobili Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Erzincan'da İran uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İran Uyruklu Ailenin Otomobili Şarampole Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da İran uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İran uyruklu Saba Kosarıfar'ın (37) kullandığı 17 D 28210 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun şehirlerarası otobüs terminaline yakın bir noktasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Kazada, sürücü Kosarıfar ile eşi Younes Hosseınsetayesh (52), çocukları Nura (12) ve Youna (3) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Erzurum, Erzincan, İran, Güncel
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