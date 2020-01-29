İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Kars'ta polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir kişinin bağırsak ve midesinde uyuşturucu madde olduğu istihbaratı sonucu yapılan operasyonda yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.

İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kars'ta polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir kişinin bağırsak ve midesinde uyuşturucu madde olduğu istihbaratı sonucu yapılan operasyonda yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu madde getireceği yönünde aldığı istihbarat sonucu operasyon düzenlendi. Digor- Kars karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında takibe alınan içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirilirken yakalanan zanlılar hastaneye götürülerek röntgen çektirildi. Röntgen sonucunda İran uyruklu A.P.'nin midesinden 107,92 gram metamfetamin, ayrı folyoya sarılı 3 gram metamfetamin, 64 gram esrar olduğu tespit edildi.


Operasyonda İran uyruklu A.P., N.Ş., Ö.A., M.Y. ve Ş.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kars, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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