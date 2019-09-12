Son Dakika Haberleri: İran uyruklu hırsız, kendi vatandaşının evini soydu
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İran uyruklu hırsız, kendi vatandaşının evini soydu

59 dakika önce

Balıkesir'de İran uyruklu kadının evini soyan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

İran uyruklu hırsız, kendi vatandaşının evini soydu, System.String[]

Balıkesir'de İran uyruklu kadının evini soyan İran uyruklu zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İranlı Fatimah Asgharı Shoobestanı, oturduğu daireye geldiğinde, evine kapı dili düşürülerek girildiğini ve yatak odasında bulunan bin 200 euro ile 100 liranın çalındığını görüp polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma neticesi, hırsızlığı karşı kapı komşusu İran uyruklu Mohammad Hosseın Masterıfarahanı'nın yaptığı tespit edildi. Yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan Masterıfarahanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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