Son Dakika Haberleri: İran Uyruklu Hırsızlar Turistin Çantasını Boşalttı...şüpheli Şahıslar Kamerada

İran Uyruklu Hırsızlar Turistin Çantasını Boşalttı...şüpheli Şahıslar Kamerada

5 saat önce

İran uyruklu hırsızlar turistin çantasını boşalttı.

İran uyruklu hırsızlar turistin çantasını boşalttı...Şüpheli şahıslar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te Arap turistin bankta unuttuğu çantayı çalan hırsızlar önce kameralara ardından polis ekiplerine yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün Fatih Sultanahmet Meydanı'nda Suudi Arabistan uyruklu J.S.R.A. isimli turist çantasını bir bankın üzerinde unuttu. Daha sonra çantasını unuttuğu bankta bulamayan turist polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Turistin ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan mobese kameralarını izleyen ekipler İran uyruklu 2 kişinin çantayı çaldığını tespit etti.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan hırsızlar çantayı aldıklarını itiraf etti. Şahıslar, çantanın içinde bulunan cep telefonu, seyyar wifi, yüzük, saat ile takıları aldıktan sonra kredi kartlarını çöp konteynerine attıklarını söyledi.
Gözaltına alınan hırsızların üst aramalarında ise, turiste ait 1 tane cep telefonu, seyyar wifi, yüzük, saat ve takılar ele geçirildi.
İran uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:24 Kaynak: İHA

turist, Fatih, Polis, İran, 3. Sayfa
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