İran
uyruklu hırsızlar turistin çantasını boşalttı...Şüpheli şahıslar kamerada
İSTANBUL - Fatih
'te Arap turistin bankta unuttuğu çantayı çalan hırsızlar önce kameralara ardından polis ekiplerine yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün Fatih Sultanahmet
Meydanı'nda Suudi Arabistan
uyruklu J.S.R.A. isimli turist çantasını bir bankın üzerinde unuttu. Daha sonra çantasını unuttuğu bankta bulamayan turist polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Turistin ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan mobese kameralarını izleyen ekipler İran uyruklu 2 kişinin çantayı çaldığını tespit etti. Polis
ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan hırsızlar çantayı aldıklarını itiraf etti. Şahıslar, çantanın içinde bulunan cep telefonu, seyyar wifi, yüzük, saat ile takıları aldıktan sonra kredi kartlarını çöp konteynerine attıklarını söyledi.
Gözaltına alınan hırsızların üst aramalarında ise, turiste ait 1 tane cep telefonu, seyyar wifi, yüzük, saat ve takılar ele geçirildi.
İran uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldığı öğrenildi.