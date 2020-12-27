İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA

27.12.2020 12:29
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu kişileri sözde kontrol amacıyla durdurup "Paralarınızı inceleme için alıyoruz" diyerek çalan İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu kişileri sözde kontrol amacıyla durdurup   "Paralarınızı inceleme için alıyoruz" diyerek çalan İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yabancı uyruklu 8 mağdurdan binlerce liralık hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.  Şüphelilerin, mağdurların paralarını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDURDU

İstanbul'da polise başvuran yabancı uyruklu mağdurlar, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kontrol amacıyla durdurulduklarını ve paralarının "İnceleme için alıyoruz." denilerek çalındığını söyledi. Bu şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan özel bir ekip konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışma sonucu mağdurların paralarının çalınma anlarındaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakası tespit edildi. Ardından yapılan çalışmada İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Ruhşen G.(51), Masud A.40) gözaltına alındı. Arkadaşlarının yakalandığını fark edince uçakla ülkesine kaçmaya çalışan Hossein R.(34) de İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminalinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLERGasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin sahte polis yöntemiyle Libya uyruklu bir mağdurun 10 bin, Irak uyruklu bir mağdurun 5 bin 500, Somali uyruklu bir mağdurun 5 bin dolarını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca farklı mağdurların ziynet eşya ve cüzdanlarını da aldıkları öğrenildi. Şüpheliler hakkında 8 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: --------------Şüphelilerin güvenlik kameralarındaki görüntüsü

-Emniyetten çıkarılmaları


- İstanbul
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA

İstanbul, Kamera, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İRAN UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika


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