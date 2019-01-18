Son Dakika Haberleri: İran Uyruklu Şüphelide Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İran Uyruklu Şüphelide Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

48 dakika önce

Tatvan ilçesinde İran uyruklu bir şüphelinin üst aramasında, 277 gram metamfetamin ele geçirildi.

İran Uyruklu Şüphelide Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Tatvan ilçesinde İran uyruklu bir şüphelinin üst aramasında, 277 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçtaki İran uyruklu şüphelinin üst aramasında, 277 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, İran, Güncel
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