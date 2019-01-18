İran Uyruklu Şüphelide Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
48 dakika önce
Tatvan ilçesinde İran uyruklu bir şüphelinin üst aramasında, 277 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tatvan
ilçesinde İran
uyruklu bir şüphelinin üst aramasında, 277 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.
Araçtaki İran uyruklu şüphelinin üst aramasında, 277 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:03 Kaynak: AA
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