İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

11 dakika önce

Erzincan'da Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran uyruklu tır şoförü, korona virüs ihtimaline karşı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Erzincan'da Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran uyruklu tır şoförü, korona virüs ihtimaline karşı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:


"27 Şubat 2020 günü saat 14.15 sıralarında Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı tır şoförü Amir D. (33), Türkiye'ye 20 Şubat 2020 tarihinde giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine ilgili, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.


Gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafazası sağlanacaktır. İlk belirlemelere göre ilgilinin korona virüs taşıdığına dair bir emareye rastlanılmamıştır." - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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