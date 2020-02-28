İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi - Son Dakika
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İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi

6 saat önce

Erzincan'da dün akşam saatlerinde tedbiren koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan İran uyruklu tır şoförü yapılan testlerin negatif çıkması sonucu bugün taburcu edildi.

İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi, System.String[]

Erzincan'da dün akşam saatlerinde tedbiren koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan İran uyruklu tır şoförü yapılan testlerin negatif çıkması sonucu bugün taburcu edildi.


Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:


"27.02.2020 günü saat 14.15 sıralarında Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran ve Türkiye'ye 20.02.2020 tarihinde giriş yaptığı tespit edilen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı tır şoförü Amir D. (33), tedbiren koronavirüs


yönünden değerlendirilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izolasyon alanına alınarak, gözlem altında tutulmuştur.


Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda tır şoförü Amir D.'den alınan örneklerin Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda yapılan testleri negatif çıkmıştır. Hastamız 28.02.2020 tarihinde (bugün) taburcu edilmiştir." - ERZİNCAN

Erzincan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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