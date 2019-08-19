İRAN UYRUKLU "TIRNAKÇILAR"IN DOLANDIRMA ANLARI KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'de İran
uyruklu 5 şüpheli bir alışveriş merkezine televizyon almak için giden baba kızın para bozdurma bahanesiyle 7 bin lirasını tırnakçılık yöntemiyle çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 5 Ağustos Pazartesi günü Başakşehir
'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye alışveriş merkezinde bulunan teknoloji mağazasına gelen baba ve kız televizyon almak istedi. Alışveriş merkezine gelen İran uyruklu 5 şüpheliden 2'si 50 dolar para bozdurma bahanesiyle H.H'ye yaklaştı. Bu sırada diğer şüpheliler etrafı gözetledi. H.H. kendisinden ricada bulunan şüphelilere yardım etmek istedi. Şüphelilerden ikisi tırnakçılık yöntemiyle H.H.'nin 7 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Parasını İran uyruklu şüphelilere kaptıran H.H. durumu polise haber verdi. Polis
, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. İran uyruklu şüğhelileri Soghra B, Majıd D, Jalal Y, Masoumeh V, Mansoor F., 6 Ağustos Salı günü Sarıyer
'de 7 bin lira ile birlikte yakalandı. Polis, ele geçirilen 7 bin lirayı H.H'ye teslim etti. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul