Son dakika haber... İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de enselendi - Son Dakika

İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de enselendi

İSTANBUL Sarıyer'de denetim yapan polis ekipleri durdurduğu bir araçta paketlenmiş halde uyuşturucu buldu. Yakalanan İran uyruklu şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri 16 Şubat Çarşamba günü Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Aracın sürücüsü İran uyruklu S.B.T. gözaltına alındı. Polis ekipleri şahsın adresinde de arama yaptı. Evde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 200 lira ve 2 bin 400 dolar ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.B.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.