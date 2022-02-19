Üye Girişi
İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı - Son Dakika

İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı

19.02.2022 00:58
İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı

Sarıyer'de denetim yapan polis ekipleri durdurduğu bir araçta paketlenmiş halde uyuşturucu buldu.

Sarıyer'de denetim yapan polis ekipleri durdurduğu bir araçta paketlenmiş halde uyuşturucu buldu. Yakalanan İran uyruklu şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri 16 Şubat Çarşamba günü Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Aracın sürücüsü İran uyruklu S.B.T. gözaltına alındı. Polis ekipleri şahsın adresinde de arama yaptı. Evde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 200 lira ve 2 bin 400 dolar ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.B.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı Batman'da 'torbacı' operasyonu Batman'da 'torbacı' operasyonu Son dakika haber... İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de enselendi Son dakika haber... İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de enselendi

Uyuşturucu, Sarıyer, Polis, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement