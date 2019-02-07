İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
52 dakika önce
Niğde'de uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Niğde
'de uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İran
uyruklu Mohammed K.'yı takibe aldı.
Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 4.85 gram metamfetamin uyuşuturu madde ele geçirildi. Şahsın Emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
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