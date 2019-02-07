Son Dakika Haberleri: İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

52 dakika önce

Niğde'de uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İran uyruklu Mohammed K.'yı takibe aldı.

Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 4.85 gram metamfetamin uyuşuturu madde ele geçirildi. Şahsın Emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

İran, Niğde, 3. Sayfa
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