Son Dakika Haberleri: İran uyruklu yolcu, 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı
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İran uyruklu yolcu, 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı

51 dakika önce

VAN'da yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu yolcu, üzerindeki 2 kilo 4 gram metamfetamin ile yakalandı.

İran uyruklu yolcu, 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]
VAN'da yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu yolcu, üzerindeki 2 kilo 4 gram metamfetamin ile yakalandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Tatvan Karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste şüpheli haraketleriyle dikkat çeken İran uyruklu yolcunun çanta ve üst araması yapıldı. Üzerinden 2 kilo 4 gram metamfetamin çıkan adı açıklanmayan İranlı yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
Tatvan, Van, İran, Güncel
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