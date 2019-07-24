Son Dakika Haberleri: İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından uyuşturucu madde çıktı
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İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından uyuşturucu madde çıktı

44 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda;

İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından uyuşturucu madde çıktı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından bin 370 adet uyuşturucu hap ile 666 gram reçine esrar ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan karayolu üzerinde bulunan, Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasında yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. İran uyruklu 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Şüpheli şahsa ait poşet içerisinde bulunan, ayakkabı tabanının arasına gizlenmiş vaziyette, bin 370 adet uyuşturucu hap ile elbisesine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak, İran uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - VAN
Jandarma, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
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