İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından uyuşturucu madde çıktı
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda;
Van Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; İran
uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından bin 370 adet uyuşturucu hap ile 666 gram reçine esrar ele geçirildi
Van'ın Gevaş
ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan
karayolu üzerinde bulunan, Balaban
Yol Kontrol ve Arama Noktasında yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. İran uyruklu 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Şüpheli şahsa ait poşet içerisinde bulunan, ayakkabı tabanının arasına gizlenmiş vaziyette, bin 370 adet uyuşturucu hap ile elbisesine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak, İran uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - VAN
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