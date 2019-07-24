Son Dakika Haberleri: İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Haber

İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

2 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüste İran uyruklu yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüste İran uyruklu yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, poşet içinde bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş bin 370 uyuşturucu hap ve kıyafetine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Gevaş, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]