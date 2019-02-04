Son Dakika Haberleri: İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde yangın: 3 bilim insanı öldü

İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde yangın: 3 bilim insanı öldü

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.

İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde yangın: 3 bilim insanı öldü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:30 

Tahran, İran, Ekonomi
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