İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde yangın: 3 bilim insanı öldü
1 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.
İran
'ın başkenti Tahran
'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:30
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