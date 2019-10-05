Son Dakika Haberleri: İran: uzaya astronot göndereceğiz
Son Dakika Dünya Haber

İran: uzaya astronot göndereceğiz

1 saat önce

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya astronot göndereceğiz.

İran: uzaya astronot göndereceğiz, System.String[]
İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya astronot göndereceğiz. İran uzay endüstrisiyle ilgili bu tür düşünceler ABD'yi kıskandırıyor" dedi.

İran Mehr ajansı, İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Dünya Uzay Haftası nedeniyle İletişim Bakanlığında yapılan törendeki konuşmasını paylaştı.

Bakan Cehromi, "Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya İranlı astronot göndereceğiz. İran uzay endüstrisiyle ilgili bu tür düşünceler ABD'yi kıskandırıyor." dedi.

Bakan Azeri Cehromi, birçok ülkenin İran'ın uzay çalışmalarının barışçıl nitelikli olduğuna inandığını belirterek, "İranlı bilim adamları hiçbir zaman ABD yaptırımlarına karşı tepkisiz kalmaz" dedi.


İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor! 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 15:58:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: uzaya astronot göndereceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]