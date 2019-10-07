Son Dakika Haberleri: İran, uzaya astronot göndermeye hazırlanıyor
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İran, uzaya astronot göndermeye hazırlanıyor

1 saat önce

İran Uzay Araştırmaları Başkanı Feytullah Emi, uzaya astronot göndermek istediklerini söyledi.

İran, uzaya astronot göndermeye hazırlanıyor, System.String[]

İran Uzay Araştırmaları Başkanı Feytullah Emi, uzaya astronot göndermek istediklerini söyledi.


İran Uzay Araştırmaları Başkanı Feytullah Emi, uzaya astronot göndermek için kapsüller hazırladıklarını söyleyerek, "İlk etapta 150 kilometre yüksekliğe robot göndereceğiz. Eğer 5 ayrı denememizde başarılı olursak bu kez insan göndermeye başlayacağız" dedi.


İran Uzay Araştırmaları merkezi olarak E1S uzay kapsülleri hazırladıklarını söyleyen Feytullah Emi, artık uzaya maymun göndermek istemediklerini vurgulayarak "Uzaya astronot gönderme hazırlığı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.


E1S kapsülleri ile ilk etapta yüzde robotların 150 kilometre yüksekliğe gönderileceğini aktaran İran Uzay Araştırmaları Başkanı, kapsüllerin 300 kilogramlık ağırlığı taşıyacaklarını belirterek, "Elbette 300 kilogram ağırlığında olacak kapsülü 150 kilometre yüksekliğe gönderip, tekrar dönmesini sağlamak önemli bir hedef" diye konuştu.


İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Dünya Uzay Haftası kapsamında yaptığı konuşmada uzaya astronot göndereceklerini söyleyerek, "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz. Bu gelişmeden hoşlanmayacak olanlar bilmelidir ki bir metre uzaklıktan görüntü alabilecek uyduyu da 2021 yılına kadar yörüngeye yerleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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