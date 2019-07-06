İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ali Musevi: İngiltere İran'ın misillemesinden korkmalıdır
24 dakika önce
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:52
Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi
, İngiltere
'ye bağlı Cebelitarık
özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı
'nda alıkonulması nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.
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