Son Dakika Haberleri: İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil" açıklaması

1 saat önce

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Haşim Haşimzade Herisi, halkın, ülke yönetiminden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Haşim Haşimzade Herisi, halkın, ülke yönetiminden rahatsızlık duyduğunu söyledi.
İran devrim lideri Ayetullah Humeyni ailesine yakın "Jamaran" haber sitesine konuşan Haşimzade Herisi, ülke yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.
Öz eleştiri de yapan Herisi, "Ülkenin bundan daha iyi olamayacağını, halkın bizleri tebrik ettiğini düşünüyorduk. Fakat böyle olup olmadığı konusunda hiç saha araştırması yapmadık." dedi.
Yöneticileri toplumsal gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Haşimzade Herisi, "Kendimize gelmeliyiz. Bu sorunların tabandan tavana düzelmesinin bedeli İslamın, devrimin, din adamları ve İran'ın yok olmasına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.
"Halk bizden nefret ediyor ve bizden memnun değil"
Herisi, yönetimin bir an önce kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar Meclisi Üyesi Herisi, halkın devrimi sevdiğini de savunarak, "Halkın İslami yönetimden ne gibi bir rahatsızlığı olabilir ki halk asıl bizden nefret ediyor ve bizden memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.
Halkın ülkenin genel gidişatından rahatsız olduğunu dile getiren Haşimzade Herisi, şunları kaydetti:
"İran halkının dünya ve ahireti tehlikede. İnsanlar feryat ettiğinde bazen İslam ve rejim aleyhine de konuşarak günah işlemekteler. Biz ise mahcubiyet duymakla yetiniyoruz. Sadece söylemlerimizi değil her şeyimizi değiştirmeliyiz."
Ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi Doğu Azerbeycan Vekili Haşim Haşimzade Herisi, eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye yakınlığıyla biliniyor.
Ayetullah Humeyni, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Fuhuş için anlaştığı trans bireyi bıçaklayan yaşlı adam hakkında karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:57:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]