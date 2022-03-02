İran: Vatandaşlarımız Ukrayna'yı ivedilikle terk etmeli - Son Dakika
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İran: Vatandaşlarımız Ukrayna'yı ivedilikle terk etmeli

02.03.2022 14:51
İran: Vatandaşlarımız Ukrayna'yı ivedilikle terk etmeli

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki İran vatandaşlarının ülkeyi "ivedilikle" terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki İran vatandaşlarının ülkeyi "ivedilikle" terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

İran'ın resmi ajansı IRNA, İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın şehir ve köylerinde bulunan İran vatandaşlarının ivedilikle Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Polonya sınırlarından ülkeyi terk etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Önceki çağrının da hatırlatıldığı açıklamada, öğrenci ve ikameti olan bazı İranlıların ülkeden ayrılmalarına rağmen bir kısmının henüz Ukrayna'yı terk etmediklerine işaret edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'ta, İran'ın Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan tüm İran vatandaşlarının ülkeyi mümkün olan her şekilde terk etmeleri çağrısında bulunulmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Vatandaşlarımız Ukrayna'yı ivedilikle terk etmeli - Son Dakika


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