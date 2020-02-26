Son Dakika › Güncel › İran vatandaşlarını ülkelerine götürecek uçak Esenboğa'ya indi - Son Dakika
İran vatandaşlarını ülkelerine götürecek uçak Esenboğa'ya indi
6 saat önce
İran Hava Yolları'na ait bir uçak İran vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Esenboğa Havalimanı'na indi. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı