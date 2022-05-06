İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

06.05.2022 11:58
İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Suriye, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ta ikamet eden Lübnanlılar genel seçimler için sandık başına gitti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa ve diğer ülkelerde hafta sonu tatili olması dolayısıyla 8 Mayıs Pazar günü oy kullanma işlemi başlayacak.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel medyaya yaptığı açıklamada, diasporanın oy kullanmaya başlamasının seçim için önemli bir adım olduğunu belirterek, gurbetçilerin seçime yüksek bir katılım göstereceğini, bu oranın da yüzde 70 civarında olacağını öngördüklerini söyledi.

Lübnan İçişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre 59 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmen, yurt dışında oylarını kullanacak. Yurt dışındakilerin sayısı da toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde toplam 1002 adayın yarışacağını belirtmişti.

Ülkede 2018'de 3 milyon 746 bin olan seçmen sayısı, bu sene 3 milyon 967 bine ulaştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermeni, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

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Lübnan, Mayıs, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika


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