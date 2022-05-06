İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika

Lübnanlı ve yabancı gözlemcilerin oy verme işlemini Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasında kurulan ekranlardan takip etme BEYRUT - Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı. Lübnanlı ve yabancı gözlemciler, farklı ülkelerdeki oy verme işlemini Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasında kurulan ekranlardan takip etti.