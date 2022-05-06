İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

06.05.2022 19:26

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Suriye, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ta ikamet eden Lübnanlılar genel seçimler için sandık başına gitti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa ve diğer ülkelerde hafta sonu tatili olması dolayısıyla 8 Mayıs Pazar günü oy kullanma işlemi başlayacak.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel medyaya yaptığı açıklamada, diasporanın oy kullanmaya başlamasının seçim için önemli bir adım olduğunu belirterek, gurbetçilerin seçime yüksek bir katılım göstereceğini, bu oranın da yüzde 70 civarında olacağını öngördüklerini söyledi.

Lübnan İçişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre 59 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmen, yurt dışında oylarını kullanacak. Yurt dışındakilerin sayısı da toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde toplam 1002 adayın yarışacağını belirtmişti.

Ülkede 2018'de 3 milyon 746 bin olan seçmen sayısı, bu sene 3 milyon 967 bine ulaştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermeni, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı
İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı
İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı
İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

YORUMLAR
500
İran'ın casuslukla suçladığı akademisyen idam edilecek İran'ın casuslukla suçladığı akademisyen idam edilecek İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

Lübnan, Mayıs, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement