İran ve BAE dışişleri bakanları, Kovid-19 ile mücadele konusunu görüştü - Son Dakika
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İran ve BAE dışişleri bakanları, Kovid-19 ile mücadele konusunu görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nihyan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunu görüştüğü bildirildi.

İran ve BAE dışişleri bakanları, Kovid-19 ile mücadele konusunu görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nihyan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunu görüştüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Al Nihyan telefonda görüştü.

Zarif, görüşmede, BAE'nin virüsle mücadele için yaptığı yardımlara teşekkür etti.

Bu olgunun tüm dünyayı ilgilendirdiğine işaret eden Zarif, salgına karşı başarılı olunması için ülkelerin iş birliği yapmasının zaruri olduğunu vurguladı.?

Al Nihyan da görüşmede virüsle mücadelede İran halkı ve hükümetinin yanında olduklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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