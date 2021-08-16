İran ve Çin'den Afganistan görüşmesi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, başkent Tahran'da Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Xiaoyong ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, başkent Tahran'da Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Xiaoyong ile görüştü. Görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı. Zarif, Afganistan'da iç savaşın ve kan dökülmesinin önüne geçmek için Tahran yönetiminin geçiş hükümetini desteklediğini ve güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesine yardım edeceklerini söyledi. Afganistan'dan komşu ülkelere yönelik oluşacak yeni göçmen dalgasının ciddiye alınması gerektiğini belirten Zarif, "Afganistan'daki son gelişmelerde göç meselesi üzerinde de durulması gerekiyor" dedi.

"ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ BARIŞ İÇİN BİR FIRSAT"

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi, "ABD'nin Afganistan'dan çıkması ve yenilmesi bu ülkede uzun süreli inşa edilecek barış ortamı için fırsatlar sunmaktadır. İran, komşu Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm çabasını gösterecektir" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)