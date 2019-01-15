Son Dakika Haberleri: İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Erbil'de

İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Erbil'de

44 dakika önce

Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden İran ve Fransa Dışişleri Bakanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi.

İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Erbil'de, System.String[]
Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden İran ve Fransa Dışişleri Bakanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi.

İran ve Fransa Dışişleri Bakanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi. IKBY Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Neçirvan Barzani'nin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'i kabul ettiği bildirildi. Irak ile IKBY'nin yeni hükümetlerinin kurulması konularının ele alındığı görüşmede, Fransa Dışişleri Bakanı ülkesinin IKBY'ye verdiği desteğin devam edeceği vaadinde bulundu.

Erbil'i ziyaret eden ikinci isim ise İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif oldu. Bu sabah Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Zarif'in Kürdistan Demokrat Partisi (KPD) Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve IKBY Milli Güvenlik Meclisi Başkanı Mesrur Barzani ile görüşmesi bekleniyor. IKBY'yi ikinci kez ziyaret eden İranlı Bakan, Kürt yetkililerle siyaset, ekonomi ve güvenlik konularını ele alacak.

Zarif'in bu akşam IKBY'nin Süleymaniye kentinde düzenlenecek ekonomik foruma katılması bekleniyor.

Fransa ve İran Dışişleri bakanları dün başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve diğer Iraklı yetkililerle bir araya gelmişti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Politika
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