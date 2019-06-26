Son Dakika Haberleri: İran ve G-20 stresi dolar sattırıyor!
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İran ve G-20 stresi dolar sattırıyor!

1 saat önce

Jeopolitik risk algısındaki artış ve bu haftanın ilerleyen günlerinde Çin-ABD ticaret görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağına dair endişeler küresel piyasalarda negatif hava estiriyor.

İran ve G-20 stresi dolar sattırıyor!, System.String[]
Jeopolitik risk algısındaki artış ve bu haftanın ilerleyen günlerinde Çin-ABD ticaret görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağına dair endişeler küresel piyasalarda negatif hava estiriyor. Altın, Frank, hatta bitcoin yatırımcının yeni adresi... Evrim Küçük'ün haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:03 
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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