İran ve Hindistan Savunma Bakanları Tahran'da görüştü - Son Dakika

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Tahran'da bir araya geldi.

İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatemi ve Singh, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Hindistan Savunma Bakanı Singh, görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hatemi ile ikili iş birliğini ve Afganistan'ı görüştüklerini ifade etti.