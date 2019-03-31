Son Dakika Haberleri: İran ve Irak Arasında Ücretsiz Vize Uygulaması Başlıyor

İran ve Irak Arasında Ücretsiz Vize Uygulaması Başlıyor

13 dakika önce

İran ve Irak arasında ücretsiz vize uygulamasının yarından itibaren başlayacağı duyuruldu.

İran ve Irak Arasında Ücretsiz Vize Uygulaması Başlıyor, System.String[]
İran ve Irak arasında ücretsiz vize uygulamasının yarından itibaren başlayacağı duyuruldu.

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Bağdat Büyükelçiliği ve ülkedeki tüm başkonsolosluklarda İran'a seyahat etmek isteyen Iraklılara yarından itibaren ücretsiz vize verilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Iraklılara tüm vize çeşitlerinin ücretsiz olacağı da kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 11 Mart'ta Bağdat'a ziyareti sırasında iki ülke arasında ücretsiz vize uygulaması anlaşması imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, İran, Güncel
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