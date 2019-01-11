İran ve Irak Petrol ve Doğalgaz Alanında İşbirliğini Güçlendirecek
1 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene’yi ağırladı. Görüşmede Irak ile İran arasındaki enerji işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi ziyaret etti. İkilinin görüşmesinin ardından Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran ile Irak’ın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştıkları bildirildi. İki […]The post İran ve Irak petrol ve doğalgaz alanında işbirliğini güçlendirecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene'yi ağırladı. Görüşmede Irak ile İran arasındaki enerji işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.
İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi ziyaret etti. İkilinin görüşmesinin ardından Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran ile Irak'ın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştıkları bildirildi. İki tarafın da tarihi ilişkilere değindiği vurgulanan açıklamada, İran'ın Irak'ın doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayacağının da altı çizildi.
Bağdat'taki temasları çerçevesinde Iraklı mevkidaşı Tamer Gazban ile bir araya gelen Zengene, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu belirterek ülkesinin söz konusu yaptırımları uymayacağını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:15
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