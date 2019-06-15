Son Dakika Haberleri: İran ve Katar liderleri bölgesel konuları görüştü
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İran ve Katar liderleri bölgesel konuları görüştü

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

İran ve Katar liderleri bölgesel konuları görüştü, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Al Sani ile görüştü.
Görüşmede, İran'ın diyalog ve müzakere zemininde sürekli olarak iş birliğine hazır olduğunu dile getiren Ruhani, "Ülkeler arasındaki ikili ve çok yönlü istişareler ile daha fazla iş birliği, ihtilafları azaltma ve bölgesel sorunları çözmenin tek yoludur." dedi.
Bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarının birbirine bağlı olduğunu belirten Ruhani, "İtidal ruhunun ve ileri görüşün ülkeler arasındaki ilişkilerde hakim olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ruhani, İran ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için geniş bir potansiyel olduğunu ve bunun iki ülke halkının yararına değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Al Sani de bölgedeki ihtilafların çözüm yolunun müzakere ve politik kanallar olduğuna dikkati çekerek, diyaloğun önemine işaret etti.
Katar Emiri, Katar'ın İran ile ilgili alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:58 Kaynak: AA
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