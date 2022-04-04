İran ve Katar liderleri Dünya Kupası organizasyonunda iş birliği imkanlarını görüştü - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a Basra Körfezi'ndeki İran'a ait adalar üzerinden yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ülkesinin Katar'la ilişkileri her alanda geliştirmeye kararlı olduğunu aktaran Reisi, "Tahran ve Doha, yakın iş birliği ve koordinasyonun tüm imkanlarından yararlanarak iki ulusun çıkarları doğrultusunda etkili adımlar atabilir ve bölgede istikrar ve güvenliği tesis edebilir." dedi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun ele alındığı görüşmede Reisi, "İran, Dünya Kupası organizasyonunun mümkün olan en görkemli şekilde düzenlenmesi için Kiş Adası gibi Katar'a yakın adalar üzerinden her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Reisi, Katar Emiri'nin yakında Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için önemli kararlar alınacağını kaydetti.

Katar Emiri Al Sani de ülkesinin Tahran ile ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

İran'ın Dünya Kupası'nda ABD ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak niteleyen Al Sani, İran ekibini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Al Sani, organizasyonla ilgili iş birliği imkanlarına ilişkin iki ülkenin Ulaştırma Bakanları arasında bir görüşme yapılacağını aktardı.