Son Dakika Haberleri: İran ve Katar savunma bakanları bölgesel meseleleri görüştü
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İran ve Katar savunma bakanları bölgesel meseleleri görüştü

30 dakika önce

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile İranlı mevkidaşı Emir Hatemi, bölgesel meseleleri görüştü.

İran ve Katar savunma bakanları bölgesel meseleleri görüştü, System.String[]
Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile İranlı mevkidaşı Emir Hatemi, bölgesel meseleleri görüştü.
Katar haber ajansı QNA'ya göre, iki savunma bakanının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.
Hatemi görüşmede, Katar yönetiminin, komşu ülkelerle yaşadığı krizi yönetmede gösterdiği başarıyı övdü.
Hatemi'nin, Katarlı mevkidaşı Atiyye'yi Tahran'a davet ettiği ve onun da bu davetten memnuniyet duyduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Atiyye ise görüşmede, bölgenin güvenlik ve istikrarından herkesin sorumlu olduğunu ve bu nedenle tüm tarafların bir araya gelerek durumu görüşmesi gerektiğini belirtti.
Atiyye ayrıca, İran'ın bölgenin güvenlik ve istikrarında önemli bir aktör olduğunu vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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