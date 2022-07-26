İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları "Cidde Zirvesi'ni" konuştu - Son Dakika
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İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları "Cidde Zirvesi'ni" konuştu

26.07.2022 23:55
İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları "Cidde Zirvesi'ni" konuştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile "ikili ilişkiler ve Cidde Zirvesi'ni" görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile "ikili ilişkiler ve Cidde Zirvesi'ni" görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Cidde Zirvesi, bölgesel ve uluslararası meseleler ile İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakereler" ele alındı.

İki bakan, ikili ilişkilerde kaydedilen gelişmelere işaret ederek, bunu daha da geliştirmenin gerekliliğine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, iki ülke arasında özel komisyonların kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu tür girişimleri "olumlu iş birliği eğiliminin iyi bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Abdullahiyan, karşılıklı ziyaretlerin ve görüşmelerin artmasıyla iki taraf arasındaki iş birliğinin gelişeceğine ilişkin umudunu ifade etti.

Kuveyt'in diğer komşu ülkelerle bölgesel bağları güçlendirme konusunda olumlu bir görüşe sahip olduğuna işaret eden Abdullahiyan, İran'ın da dostlarının ve komşularının elini sıcak bir şekilde sıktığını kaydetti.

Abdullahiyan ayrıca, 16 Temmuz'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Zirvesi'ne "İran karşıtı bir hava katmak için yapılan bazı girişimleri" kınadığını ve bu girişimlerin bölge ülkelerinin sağduyusu sayesinde bir yere varamamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması için son üç ayda yürütülen görüşmeleri de değerlendiren Abdullahiyan, İran'ın, ABD tarafının gerçekçi bir yaklaşım benimsemesini ve böylece müzakerelerin son aşamasına ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, bu noktada İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu, iyi, sağlam ve istikrarlı bir anlaşmanın sağlanması için ABD'yi gerçekçi olmaya çağırdığını sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ayrıca Kuveytli mevkidaşını Tahran'a davet etti.

İran- Kuveyt ilişkileri daha fazla geliştirilmeli

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Tahran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan girişimine dikkati çekerek, İran ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin her zamankinden daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kuveyt'in İran ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığını aktaran Sabah, Tahran'a yeni bir Kuveyt Büyükelçisi atanmasının da bu hedef doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Kuveytli Bakan, Cidde'deki güvenlik ve kalkınma konferansı öncesinde İran karşıtı hedeflerin bulunduğu yönünde yapılan spekülasyonları reddederek, bölge liderlerinin konferanstaki açıklamalarında İran ile iyi ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin gerekliliğini vurguladığını aktardı.

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Kaynak: AA

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