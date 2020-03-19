İran ve Lübnan'da tutuklu iki ABD vatandaşı serbest - Son Dakika
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İran ve Lübnan'da tutuklu iki ABD vatandaşı serbest

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2018'den beri İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve eski Deniz Kuvvetleri askeri Michael White ile Lübnan'da eylülden bu yana tutuklu olan ABD vatandaşı Amer Fakhoury'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

İran ve Lübnan'da tutuklu iki ABD vatandaşı serbest, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2018'den beri İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve eski Deniz Kuvvetleri askeri Michael White ile Lübnan'da eylülden bu yana tutuklu olan ABD vatandaşı Amer Fakhoury'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "2018 yılından beri İran rejimi tarafından haksız yere tutuklu bulunan ve aldığı 13 yıllık cezasını çeken Michael White, bugün tıbbi izinle serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

White'ın insani nedenlerle ve İran'da kalmak koşuluyla serbest bırakıldığını ifade eden Pompeo açıklamasında, "Michael şu anda İsviçre Büyükelçiliğinde gözetim altında ve tüm tıbbi testler kendisine uygulanacaktır." bilgisini verdi.

ABD'nin İran ile diplomatik ilişkilerine aracılık eden İsviçre'ye teşekkür eden Pompeo, İran rejimine ABD vatandaşları Murad Tahbaz, Bakır Namazi ve Simak Namazi'yi de tahliye edilmesi ve Robert Levinson'un ABD'ye verilmesi çağrısında bulundu.

ABD vatandaşı Amer Fakhoury Lübnan'da serbest bırakıldı

Diğer taraftan, Pompeo, Lübnan'da tutuklu ABD vatandaşı Amer Fakhoury'nin serbest bırakıldığını ve bugün ülkesine döneceğini ifade ederek, bu konudaki memnuniyetini dile getirdi.

Pompeo, Fakhoury'nin bugün ABD'ye dönüşüyle ailesine kavuşacağını ve kendisine tüm tıbbi testlerin yapılacağını kaydetti.

Trump Esed rejimine yalvardı

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Suriye'de tutuklu olduğu sanılan ABD'li gazeteci Ausitin Tice'ın durumuna değindi.

2012 yılında Suriye'de kaybolan ve rejim tarafından tutuklandığı tahmin edilen Tice'ın yaşayıp yaşamadığını bilmediğini aktaran Trump,"Bir gencimiz var. Austin Tice ve onu oradan çıkarmak için Suriye ile çok sıkı çalışıyoruz. Suriye hükümetinin bunu yapacağını umuyoruz. Son zamanlarda mektup da yolladık. Suriye lütfen bize yardım et. Onu serbest bırakmanız bizi çok memnun edecektir." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael White, Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:56 Kaynak: AA

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