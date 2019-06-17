Son Dakika Haberleri: İran ve Rusya'dan enerjide iş birliği
Son Dakika Politika Haber

İran ve Rusya'dan enerjide iş birliği

1 saat önce

İran ve Rusya, petrol, petrokimya, gaz ve enerji sektöründe işbirliğini öngören büyük bir anlaşama imzaladı.

İran ve Rusya'dan enerjide iş birliği, System.String[]
İran ve Rusya, petrol, petrokimya, gaz ve enerji sektöründe işbirliğini öngören büyük bir anlaşama imzaladı.

İran ve Rusya arasında enerji sektöründe geniş kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Enerji sektöründe işbirliğini öngören 27 maddelik anlaşma, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin ve İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zamanian tarafından imzalandı.

İran ve Rusya arasında 15'si düzenlenen ekonomik ve ticari işbirliği toplantısında imzalanan bu anlaşmayla birlikte ABD yaptırımlarının merkezinde olan enerji sektöründe iki ülke işbirliğine gitme kararı aldı.

İran Çalışma Bakanı iki ülke arasında düzenlenen ekonomik ve ticari işbirliği toplantısına 500'ün üzerinde şirketin katıldığını söyleyerek Rusya ile enerji alanında önemli işbirliklerinin olacağını söylemişti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:19 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'dan Irak'a 1 milyar dolarlık kredi desteği İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu Bursaspor'un stadı ve 2 tesisinin elektriği kesildi! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:39:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran ve Rusya'dan enerjide iş birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]