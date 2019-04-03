Son Dakika Haberleri: İran ve Rusya Enerji ve Petrol Alanlarında İşbirliğini Artıracak

İran ve Rusya Enerji ve Petrol Alanlarında İşbirliğini Artıracak

20 dakika önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, enerji ve petrol alanında İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirileceğini duyurdu. İran Petrol Bakanı Bijen Zengene ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirerek, ikili ilişkilerin kalkınma planına göre geliştirileceğini belirtti. “Yatırımla ilgili iki ülke arasındaki projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız” ifadesini […]The post İran ve Rusya enerji ve petrol alanlarında işbirliğini artıracak appeared first on Enerji Enstitüsü.

İran ve Rusya Enerji ve Petrol Alanlarında İşbirliğini Artıracak, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, enerji ve petrol alanında İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirileceğini duyurdu.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Tahran- Moskova ilişkilerini değerlendirerek, ikili ilişkilerin kalkınma planına göre geliştirileceğini belirtti. "Yatırımla ilgili iki ülke arasındaki projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullanan Novak, karşılıklı ilişkilerin özellikle petrol ve enerji alanındaki işbirliğinin iyi şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aleksandr Novak, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini vurgulayarak, Moskova'daki yapılan görüşmede İran'ın petrol sahalarının gelişiminin masaya yatırıldığını söyledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:09 

Rusya Federasyonu, İran, Sektörel
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