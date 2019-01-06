Son Dakika Haberleri: İran ve Rusya Hazar Denizi'nde Askeri Tatbikata Hazırlanıyor

İran ve Rusya Hazar Denizi'nde Askeri Tatbikata Hazırlanıyor

1 saat önce

İran donanması, Rus donanması ile Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapacağını açıkladı.

İran ve Rusya Hazar Denizi'nde Askeri Tatbikata Hazırlanıyor, System.String[]
İran donanması, Rus donanması ile Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapacağını açıkladı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran ve Rus deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yapacağını açıkladı. Hanzadi, "İran ve Rus deniz kuvvetleri yakın zamanda taktik, kurtarma ve korsanlık karşıtı ortak askeri tatbikatlar yapmayı planladı" dedi.

İran ve Rusya'nın deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğinin son yıllarda güçlendiğini belirten Hanzadi, "İran ve Rusya arasındaki ortak tatbikatlar bizi stratejik, taktik ve operasyonel seviyelerde daha yüksek bir denizcilik işbirliğine götürecektir" dedi.

İran ve Rusya en son 2015 ve 2017 yıllarında Hazar Denizi'nde ortak deniz tatbikatları yapmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Hazar Denizi, İran, Güncel
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