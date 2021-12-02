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İran, Viyana'daki görüşmelerde nükleer anlaşmanın taraflarına 2 taslak sundu - Son Dakika

İran, Viyana'daki görüşmelerde nükleer anlaşmanın taraflarına 2 taslak sundu

02.12.2021 13:55
İran, Viyana'daki görüşmelerde nükleer anlaşmanın taraflarına 2 taslak sundu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki görüşmelerde 4+1 ülkelerinin temsilcilerine nükleer faaliyetler ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili kendi önerilerini içeren 2 taslak sunduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki görüşmelerde 4+1 ülkelerinin temsilcilerine nükleer faaliyetler ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili kendi önerilerini içeren 2 taslak sunduklarını söyledi.

Bakıri, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4. gününe giren nükleer müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

İran'ın nükleer faaliyetler ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili kendi önerilerini içeren 2 taslağı taraflara sunduklarını aktaran Bakıri, "Bu taslaklardan biri İran'ın yaptırımların kalkmasıyla ilgili görüşlerini, diğeri de nükleer faaliyetlerle ilgili çalışmalarını içeriyor. Tarafların bu taslakları kontrol etmesi ve İran ile ciddi müzakerelere hazır olması gerekiyor. Bu görüşmelerin muhtelif uluslararası etkileri de var." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde hazır bulunan heyetlerle ikili ve çoklu toplantılar düzenlediklerini belirten Bakıri, şunları kaydetti:

"Toplantılarda yaptırımların kaldırılması ile ilgili görüşlerimizi dile getirdik ve gerekli kriterleri ortaya koyduk. Onlar da bu konuda sorular sordu Bu görüşmelerde belirsizliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösterildi. Bugün yapacağımız görüşmelerde müzakerelerin zamanlamasını ve verdiğimiz taslakların durumunu ele alacağız. Müzakereleri devam ettirmeye hazırız ve bunun için Viyana'dayız. Onların da verdiğimiz taslakları incelemeleri gerekiyor. Onlar müzakereleri devam ettirmeye hazırsa bizim hiçbir engelimiz yok."

İsim vermeden İsrail'in girişimlerine de değinen Bakıri, müzakerelerin dışında yer alan aktörlerin anlaşmanın tarafı ülkelerle ile doğrudan temas kurarak görüşmeleri sekteye uğratmaya ve olumlu süreci bozmaya çalıştıklarını savunarak, "Müzakerelerin dışında yer alan aktörlerin görüşmelere olumsuz etmesine izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundum." dedi.

Avusturya, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Viyana'daki görüşmelerde nükleer anlaşmanın taraflarına 2 taslak sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, Viyana'daki görüşmelerde nükleer anlaşmanın taraflarına 2 taslak sundu - Son Dakika
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