İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil - Son Dakika
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İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil

10.03.2022 19:41
İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelerde ABD'den gelen bazı yeni taleplerin mantıklı bir gerekçesi olmadığını ve bu ülkenin kısa sürede anlaşmaya varma yönündeki tutumuyla çeliştiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelerde ABD'den gelen bazı yeni taleplerin mantıklı bir gerekçesi olmadığını ve bu ülkenin kısa sürede anlaşmaya varma yönündeki tutumuyla çeliştiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Viyana'daki müzakerelerin kritik aşamaya geldiğini hatırlatan Borrell, "Bu aşamada ABD ve İran, daha fazla esneklik göstermeli ve zaman kısıtlamalarının üstesinden gelmeye çalışmalıdır." dedi.

Borrell, İran'ın müzakerelerde öne sürdüğü ekonomik garantilerle ilgili şartlarını desteklediklerini belirterek, "Anlaşmaya varılması için çabalarımızı sürdüreceğiz çünkü uzun bir yol kat ettik." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise Borrell'in görüşmelerin ilerlemesi için ortaya koyduğu çabaları ve kaydedilen ilerlemeyi takdirle karşıladıklarını ancak iyi ve güçlü bir anlaşma için tarafların gerçekçi bakış açısına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık müzakerelere dolaylı katılım sağlayan ABD'nin tutumunun anlaşmaya engel olduğuna işaret eden Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"ABD'nin bazı yeni taleplerinin mantıklı bir gerekçesi yok ve bu durum ABD'nin hızlı bir anlaşma konusundaki tutumuyla çelişiyor. (Müzakerelerdeki) temel meseleler ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması gibi konular ABD tarafının aşırı taleplerinden etkilenmemelidir."

Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve bazı üst düzey yetkililere yönelik yaptırımların kaldırılması talebine işaret ederek, "Ulusal kahramanlarımızla ilgili bazı konular pazarlık konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil - Son Dakika


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