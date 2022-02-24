İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Batı'nın kararını bekliyor - Son Dakika
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İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Batı'nın kararını bekliyor

24.02.2022 12:54
İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Batı'nın kararını bekliyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde anlaşmaya yakın olduklarını ancak nihai anlaşma için Batılı ülkelerin "belirli kararlar" alması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde anlaşmaya yakın olduklarını ancak nihai anlaşma için Batılı ülkelerin "belirli kararlar" alması gerektiğini ifade etti.

İran'ın nükleer görüşmelerdeki temsilcisi Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, nihai anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Bakıri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bitiş çizgisine yakın olmak onu geçmenin garantisi değildir. Son adımı atmak için ekstra dikkat, daha fazla azim, ek yaratıcılık ve dengeli yaklaşım gereklidir. İşi sonuca ulaştırmak için Batılı muhataplarımızın alması gereken belirli kararlar var."

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Müzakerelerde kaydedilen ilerleme sayesinde Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirten Şemhani, Batı ülkelerinin, dengeli bir anlaşma için gerekli olan siyasi kararları almadığı sürece nihai anlaşmanın sağlanamayacağını vurguladı.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Taraflar, görüşmelerin karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

Müzakerelerde İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, istişareler için dün ülkesine dönmüştü.

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Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Batı'nın kararını bekliyor - Son Dakika


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