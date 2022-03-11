İran: Viyana görüşmelerinde duraklama, sorunların çözülmesini ve nihai bir dönüşü hızlandırabilir - Son Dakika
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İran: Viyana görüşmelerinde duraklama, sorunların çözülmesini ve nihai bir dönüşü hızlandırabilir

11.03.2022 15:07
İran: Viyana görüşmelerinde duraklama, sorunların çözülmesini ve nihai bir dönüşü hızlandırabilir

İran, Viyana'daki nükleer görüşmelere ara verilmesinin, sorunların çözümünü hızlandırabileceğini açıkladı.

İran, Viyana'daki nükleer görüşmelere ara verilmesinin, sorunların çözümünü hızlandırabileceğini açıkladı.

Viyana'daki nükleer görüşmelere ara verilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hatibzade, açıklamasında "Viyana görüşmelerinde duraklama, kalan tüm sorunların çözülmesini ve nihai bir dönüşü hızlandırabilir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına odaklandıklarını vurgulayan Hatibzade, "Ortak bir anlaşma konusunda ilerlemeye yönelik müşterek irademizi hiçbir dış faktör etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nükleer müzakereler ve Rusya'nın beklenmedik garanti talebi

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Yaklaşık 11 aydır süren görüşmelerde nihai aşamaya ulaşılırken, anlaşmanın taraflarından Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili kendisine yönelik yaptırımların İran ile iş birliğine zarar vermeyeceğine dair ABD'den yazılı garantiler talep etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD tarafından tetiklenen mevcut sürecin, İran ile ticaret, ekonomik ve yatırım iş birliği ile askeri-teknik iş birliği hakkımıza hiçbir şekilde zarar vermeyeceğine dair yazılı bir garanti istedik." demişti.

Mevcut nükleer anlaşmaya yeni bir madde eklenmesini gerektiren Rusya'nın bu beklenmedik talebinin nihai aşamaya gelinen müzakerelerde pürüze yol açtığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bugün "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
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AB: Viyana'daki nükleer müzakerelerde ara gerekli AB: Viyana'daki nükleer müzakerelerde ara gerekli İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Viyana görüşmelerinde duraklama, sorunların çözülmesini ve nihai bir dönüşü hızlandırabilir - Son Dakika


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